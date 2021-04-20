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Haberler Galeri Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2021 Temmuz'da zam gelecek mi? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaş, yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ederken, bir yandan da ek zam konusunu araştırıyor. Peki, Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.04.2021 16:34
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Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? 2021 yılında geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapıldı. Böylelikle 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 kuruş, net 2.825,90 kuruş oldu. Şimdi ise gözler ek zamma çevrildi. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? İşte cevaplar...

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Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürüyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları 456,13 TL gelir vergisi ve 27,15 TL damga vergisinin maaşlara eklenmesi düşünülebilir. Bu talep hayata geçerse asgari ücretlilere 486 TL ek zam yapılmış olacak.

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Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET 2021 TEMMUZ'DA ZAMLANACAK MI?

2021 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

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Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (NET-BRÜT)

2021 yılında geçerli asgari ücrete %21,56 artış yapıldı. Buna göre, asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL oldu.

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Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar: 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan: 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan, 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu: 456,13 TL