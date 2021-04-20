Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? Son gelişmeler...

Asgari ücrete ek zam olacak mı? 2021 Temmuz'da zam gelecek mi? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaş, yeni asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ederken, bir yandan da ek zam konusunu araştırıyor. Peki, Asgari ücret 2021 Temmuz'da zamlanacak mı? Asgari ücrete 483 TL ek zam yapılacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...