ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi. Sıradaki il ise Erzurum oldu. Peki, TOKİ Erzurum kura sonuçları ne zaman açılanacak, isim listesi belli oldu mu? İşte, yanıtı...