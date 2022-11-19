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Haberler Galeri ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Bugün ise vatandaşlar, arama motorlarında Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Erzurum kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Erzurum kura çekilişi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:13
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ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi. Sıradaki il ise Erzurum oldu. Peki, TOKİ Erzurum kura sonuçları ne zaman açılanacak, isim listesi belli oldu mu? İşte, yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Erzurum TOKİ kura çekimi 19 Kasım tarihinde saat 10.00'da başlayacak.

Erzurum TOKİ kurası 20 Kasım Pazar günü de devam edecek. 2 bin 420 konut Erzurum TOKİ kura çekimi Erzurum Spor Salonu'nda yapılacak.

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ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

2022 ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

TOKİ ERZURUM KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Erzurum kura çekimi 19 Kasım saat 10.00'da başlıyor. TOKİ Erzurum kurası, Erzurum Spor Salonu'nda yapılacak. 2420 ev, kura ile sahiplerini bulacak. İşte, o ilçeler...

ERZURUM MERKEZ 1120

ERZURUM HINIS 3. ETAP 158

ERZURUM OLTU 200

ERZURUM İSPİR 77

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ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?

ERZURUM AŞKALE 2. ETAP 164

ERZURUM NARMAN 120

ERZURUM PASİNLER

ERZURUM HORASAN