HaberlerGaleriERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?
ERZURUM TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA | 2022 TOKİ Erzurum MERKEZ, HINIS, OLTU, İSPİR İLÇESİ... kura sonuçları nereden öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ediyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca kişi kura sonuçlarına odaklanmış durumda. Bugün ise vatandaşlar, arama motorlarında Erzurum TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Erzurum kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. İşte TOKİ Erzurum kura çekilişi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:05Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:13