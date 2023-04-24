24 Nisan 2023, Pazartesi
Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
"Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla ödenen mazot ve gübre ödeneğinin detayları merak ediliyor. Destek ödemesinden yararlananlar bakanlık tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:11
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