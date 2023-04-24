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Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

"Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere destek amacıyla ödenen mazot ve gübre ödeneğinin detayları merak ediliyor. Destek ödemesinden yararlananlar bakanlık tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:11
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Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

"Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteğinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Peki, Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"20 milyon 249 bin 275 TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

"2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar" a göre, 2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödenecek. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödenecek.

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Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?

Pamuk ve çeltik üretenlere dekara 250 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere toplamda 271 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek üretiminde dekar başına 75 lira mazot ve 21 lira gübre desteği olmak üzere 96 lira, patates ve soya üreticilerine dekara 125 lira mazot ve 21 lira gübre olmak üzere 146 lira, yağlık ayçiçeğinde dekara 88 lira mazot ve 21 lira gübre dsteği olmak üzere toplam 109 lira destek ödemesi yapılacak.