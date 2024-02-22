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Haberler Galeri Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS 60 puan ile belirlenen kadrolara 8 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreciyle ilgili detayları açıklayan Bakanlık, en az lise mezunu adayları istihdam edeceğini belirtti. İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar…

Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:32
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Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 8 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylardan lise mezunu olmaları ve en az 60 KPSS puanına sahip olmaları isteniyor. Bakanlık, başvuru şartları ve tarihine ilişkin detayları açıkladı ve ilgili adayların başvurularını bekliyor. İşte ilana ilişkin detaylar…

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Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 21 Şubat 2024 tarihi itibari ile başlayıp 11 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayacak.

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Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve özel şartlar....

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  • 25
Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve özel şartlar....

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  • 25
Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve özel şartlar....