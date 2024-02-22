Lise mezunu adaylar için detaylar belli oldu! Bakanlık 8 bin kişilik alım için start verdi! İşte şartlar ve kadrolar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS 60 puan ile belirlenen kadrolara 8 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreciyle ilgili detayları açıklayan Bakanlık, en az lise mezunu adayları istihdam edeceğini belirtti. İşte başvuru ekranı ve alım yapılacak kadrolar…

Giriş Tarihi: 22.02.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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