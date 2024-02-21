HaberlerGaleriEmekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural
Emekli maaşlarının artması, emeklilik döneminde daha konforlu bir yaşam sürmek isteyenler için önemli bir husus haline gelmiştir. Ancak, yüksek bir emekli maaşı elde etmenin temeli, emeklilik döneminde değil, çalışma hayatı boyunca doğru finansal planlama ve yatırım adımları atmaktan geçmektedir. İşte emeklilik döneminde daha sağlam bir mali temel oluşturmak için uygulanabilecek bazı önemli adımlar...
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Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:45Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:45