Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT’liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

EMEKLİLİKTE YÜKSEK MAAŞ İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLER

Emekli maaşını yükseltmek isteyenler için bazı önemli adımlar bulunuyor:

Prime Esas Kazancınızı Yükseltin: Bordronuzdaki brüt maaş ne kadar yüksek olursa, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur.

Brüt Maaşınızı Asgari Ücretin Üzerinde Tutun: Bu sayede maaşınız her yıl belirli bir oranda artış gösterebilir.