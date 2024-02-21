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Haberler Galeri Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT'liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

Emekli maaşlarının artması, emeklilik döneminde daha konforlu bir yaşam sürmek isteyenler için önemli bir husus haline gelmiştir. Ancak, yüksek bir emekli maaşı elde etmenin temeli, emeklilik döneminde değil, çalışma hayatı boyunca doğru finansal planlama ve yatırım adımları atmaktan geçmektedir. İşte emeklilik döneminde daha sağlam bir mali temel oluşturmak için uygulanabilecek bazı önemli adımlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 11:45
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Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT’liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

Emeklilik, çalışma hayatının sona erdiği ve emeklilik aylığı alınmaya başlandığı dönem olarak herkesin hayatında önemli bir yer tutar. Son dönemlerde, özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmasıyla birlikte, birçok sigortalı için emeklilik hayali gerçeğe dönüşmüş durumda. Ancak emeklilik aylığının miktarı, çalışanlar arasında sıkça tartışılan konuların başında geliyor. Peki emeklilikte yüksek maaş alabilmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

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Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT’liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşlarının hesaplanmasında, sigortalının çalışma hayatı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen brüt kazançlar büyük önem taşır. Maaş hesaplaması, üç farklı döneme ayrılarak yapılır:

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Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT’liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

📌9 Eylül 1999 Öncesi Çalışılan Dönem
📌9 Eylül 1999 - 1 Ekim 2008 Arası Çalışılan Dönem
📌1 Ekim 2008 Sonrası Çalışılan Dönem

Bu dönemlerdeki kazançlar ve sigortalılık süreleri, emekli maaşınızın ne kadar olacağını belirler. Emekli maaşı, ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılması sonucunda bulunur.

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Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT’liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

EMEKLİLİKTE YÜKSEK MAAŞ İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLER

Emekli maaşını yükseltmek isteyenler için bazı önemli adımlar bulunuyor:

Prime Esas Kazancınızı Yükseltin: Bordronuzdaki brüt maaş ne kadar yüksek olursa, emekli maaşınız da o kadar yüksek olur.

Brüt Maaşınızı Asgari Ücretin Üzerinde Tutun: Bu sayede maaşınız her yıl belirli bir oranda artış gösterebilir.

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Emekli kök maaşa zam formülü! 10.000 TL alan 4A, 4B, Tarım, EYT’liye yeni ayar! 1999-2000 sonrası SGK girişliye altın değerinde kural

Primlerinizi Yüksekten Ödeyin: BAĞ-KUR veya isteğe bağlı sigortalı iseniz, primlerinizi mümkün olduğunca yüksek tutarda ödemeye özen gösterin.

Çift Sigortalılık: İmkanınız varsa hem BAĞ-KUR'lu hem de SSK'lı (4A) olarak çalışabilir, bu sayede prime esas kazancınızı artırabilirsiniz.