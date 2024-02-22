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Haberler Galeri Emekliye, EYT'liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

Emekliye, EYT'liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha katılacak. Yeni emekliler, önemli gelişmelerle karşı karşıya kalıyor. Onlara sağlanan haklar artırılıyor ve yeni dönemde daha fazla destek sunulması planlanıyor. Emekli olanlar, en az 10 bin lira aylık alırken, refah payı, zamlı ikramiye ve promosyon gibi avantajlardan faydalanacakları belirtiliyor. Ocak ayında, en düşük maaşlara da seyyanen zam yapılmıştı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 06:51
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Emekliye, EYT’liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

Geçtiğimiz yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha ekleniyor. EYT'liler, en az 10 bin lira aylık alırken, refah payı, zamlı ikramiye ve promosyon gibi haklardan faydalanabilecek. Ayrıca vergi muafiyeti, tazminat ve birikmiş izin ücreti gibi hakları da bulunuyor. Yeni emekli olanlar için sağlanan bu haklar, emeklilik sürecinde önemli bir destek sağlıyor.

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Emekliye, EYT’liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

EYT Aylık Desteği Arttı

Ocak ayı itibariyle en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya yükseldi. EYT'liler için ise hesaplanan aylık ve ek ödeme toplamı 10 bin liranın altındaysa, aylığın bağlandığı tarihten itibaren 10 bin lira ödeme yapılacak.

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Emekliye, EYT’liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

Refah Payı Artışı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, refah payı dahilinde yüzde 49.25'e çıkarıldı. Bu artıştan mevcut emeklilerin yanı sıra, bu yıl boyunca emekli olacak tüm EYT'liler yararlanacak.

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Emekliye, EYT’liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

Prim Desteği Devam Ediyor

Emekli olan EYT'lilerin çalışmalarını desteklemek için sağlanan prim desteği devam ediyor. Aynı iş yerinde 30 gün içinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayanlar için işverene 5 puanlık prim indirimi sağlanıyor.

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Emekliye, EYT’liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Hakkı

İş yerinde en az 1 yıl çalışanlar emeklilik nedeniyle ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilecekler. İhbar tazminatı ise emeklilik nedeniyle işten ayrılanlara ödenmeyecek ancak belirli şartları sağlayanlar ihbar tazminatına hak kazanabilecekler.