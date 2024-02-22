Emekliye, EYT’liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...

Geçtiğimiz yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha ekleniyor. EYT'liler, en az 10 bin lira aylık alırken, refah payı, zamlı ikramiye ve promosyon gibi haklardan faydalanabilecek. Ayrıca vergi muafiyeti, tazminat ve birikmiş izin ücreti gibi hakları da bulunuyor. Yeni emekli olanlar için sağlanan bu haklar, emeklilik sürecinde önemli bir destek sağlıyor.