22 Şubat 2024, Perşembe
Emekliye, EYT'liye zamlı ödemeler peş peşe! 2.500 TL seyyanen+14.950 TL promosyon+6.000 TL ikramiye sıralandı! Tahsis numarasına göre...
Geçen yıl emekli olan 2 milyon EYT'liye, bu yıl 400 bin kişi daha katılacak. Yeni emekliler, önemli gelişmelerle karşı karşıya kalıyor. Onlara sağlanan haklar artırılıyor ve yeni dönemde daha fazla destek sunulması planlanıyor. Emekli olanlar, en az 10 bin lira aylık alırken, refah payı, zamlı ikramiye ve promosyon gibi avantajlardan faydalanacakları belirtiliyor. Ocak ayında, en düşük maaşlara da seyyanen zam yapılmıştı.
Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:51 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 06:51
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