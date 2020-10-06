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KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?
Son dakika haberi... Ekim ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, ekim ayına ilişkin ödemelerin tarihini merak ediyordu. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere sevindiren haberi açıkladı. Peki, Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:22Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:26