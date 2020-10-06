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Haberler Galeri KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?

KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?

Son dakika haberi... Ekim ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, ekim ayına ilişkin ödemelerin tarihini merak ediyordu. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere sevindiren haberi açıkladı. Peki, Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? 2020-2021 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:26
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KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?

Son dakika... KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 Ekim ayı KYK bursları ne zaman yatacak? Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı sorular yanıt bulmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve krediler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından yeni dönem başvuruları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? 2020-2021 KYK yurt be burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?

2020 EKİM AYI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

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KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?

KYK yurt başvuruları ile ilgili bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." denilmişti.

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KYK'dan son dakika burs açıklaması! 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Başvurular ne zaman?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.