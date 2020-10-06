Son dakika... KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 Ekim ayı KYK bursları ne zaman yatacak? Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı sorular yanıt bulmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve krediler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından yeni dönem başvuruları konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, 2020 Ekim ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? 2020-2021 KYK yurt be burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...