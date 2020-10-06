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Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli ve memurun ocak zammı için müjdeler peş peşe geliyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusunda ipuçları gelmeye başladı. Yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek zammın oranını merak eden vatandaşlar detayları araştırıyor. Üç aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 2.44 oldu. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:02Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:11