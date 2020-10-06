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Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli ve memurun ocak zammı için müjdeler peş peşe geliyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusunda ipuçları gelmeye başladı. Yılın ikinci 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek zammın oranını merak eden vatandaşlar detayları araştırıyor. Üç aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 2.44 oldu. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 10:11
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Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ve memurların yeni yıl zammı için geri sayım başladı. Kesin oranların belli olması için 3 veri kaldı. 2020 yılının ikinci 6 aylık verisinden ilk üç aylık enflasyon rakamlarına göre zam oranı yüzde 2.44 olarak belirlendi. Kesin oran için 2021 Ocak ayı beklenecek. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

FARK EŞİĞİ YÜZDE 4
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

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Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri ise hakem kurulu kararı kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam alırken, 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa ayrıca fark da alacak.

Yüzde 4'ü aşan kısım, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

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Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

TÜİK AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 0.97 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

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Emeklilere müjdeler peş peşe geliyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Yani Ocak zammı için yol yarılandı. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 2.44 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 2.44 olarak görünüyor.

Kesin oran için geriye 3 veri kaldı. Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.