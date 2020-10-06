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Haberler Galeri Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...

Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşa TOKİ'den indirim müjdesini verdi. borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için başlattığı indirim kampanyasının gelen yoğun talepler nedeniyle bu yıl ikincisini hayata geçiriyor. Borcunu hemen ödemek isteyenlere kolaylık sağlanacak. Başvurular 21 Ekim tarihine kadar bankalara yapılacak. İşte, Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 16:26
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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...

TOKİ'den ev almak isteyenler müjdeli haber geldi. Daha önce ev alanlar ve borçları bulunanlara, borçları kapatmaları halinde yüzde 20 indirimden yararlanabiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisini 21 Ekim'de başlatıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...

TOKİ EVLERİ YÜZDE 20 DAHA UCUZ OLACAK

Buna göre evlerini TOKİ dairelerinden kura ile almış olan vatandaşların borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...

"21 EKİM'DE BAŞLATIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, "TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun" dedi.

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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...

TOKİ BORCU NASIL HESAPLANIYOR? KİMİN BORCU KAÇ PARA OLACAK?

Buna göre TOKİ'ye 100 bin TL borcu olan bir vatandaş 80 bin TL ödeyerek TOKİ dairesinin tapusunu alabilecek. Aynı oranla yapılacak diğer hesaplamalar şöyle;

TOKİ'ye 200 bin TL borcu olan bir vatandaşın tapuyu üzerine alması için ödeyeceği miktar 160 bin TL

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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...

TOKİ'ye 300 bin TL borcu olan bir müşterinin ödeyeceği miktar 240 bin TL

TOKİ dairesi için 400 bin TL borcu kalan bir vatandaş ise 320 bin TL'ye borcunu sıfırlayıp tapusunu edinebilecek.