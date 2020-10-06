TOKİ BORCU NASIL HESAPLANIYOR? KİMİN BORCU KAÇ PARA OLACAK?

Buna göre TOKİ'ye 100 bin TL borcu olan bir vatandaş 80 bin TL ödeyerek TOKİ dairesinin tapusunu alabilecek. Aynı oranla yapılacak diğer hesaplamalar şöyle;

TOKİ'ye 200 bin TL borcu olan bir vatandaşın tapuyu üzerine alması için ödeyeceği miktar 160 bin TL