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Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! Ev almak isteyenlere büyük fırsat! TOKİ'den 100 TL altındaki borçlar...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşa TOKİ'den indirim müjdesini verdi. borcunu erken kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik, geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için başlattığı indirim kampanyasının gelen yoğun talepler nedeniyle bu yıl ikincisini hayata geçiriyor. Borcunu hemen ödemek isteyenlere kolaylık sağlanacak. Başvurular 21 Ekim tarihine kadar bankalara yapılacak. İşte, Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 16:26
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