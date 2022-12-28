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KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

Üç aylık burs ve kredi ödemeleri için gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Yüz binlerce öğrenci, 2022-2023 burs ve kredilerde ilk ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 15:43
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KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

KYK paraları ne zaman yatacak? Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ekim, kasım ve aralık ayı burs ödemeleri tek seferde yapılacak. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

KYK PARALARI YILBAŞINDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üç aylık toplu ödemelerin ocak ayında yapılacağını duyurdu. Buna göre, burs ve kredi ödemelerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

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KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

2022-2023 KYK BURSU NE KADAR?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

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KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.