KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri: KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?

Üç aylık burs ve kredi ödemeleri için gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. Yüz binlerce öğrenci, 2022-2023 burs ve kredilerde ilk ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldi. Peki, KYK paraları yılbaşından önce verilecek mi? 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 15:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL