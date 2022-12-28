Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bu soruya yanıt aramaya başladı. 2023 Ocak zammı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de maaşların yılbaşı öncesi verilip verilmeyeceği oldu. Peki, emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı? İşte haberin detayları...