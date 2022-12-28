28 Aralık 2022, Çarşamba
Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?
2022 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisine göre emeklilere zam yapılacak. Emekli taban aylıklarında refah artışı da gündemde. Milyonlarca emekli 2023 Ocak zammını heyecanla beklerken bir yandan da maaşların yılbaşından önce verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:04
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