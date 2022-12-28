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Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?

2022 yılının ikinci altı aylık enflasyon verisine göre emeklilere zam yapılacak. Emekli taban aylıklarında refah artışı da gündemde. Milyonlarca emekli 2023 Ocak zammını heyecanla beklerken bir yandan da maaşların yılbaşından önce verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:04
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Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?

Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bu soruya yanıt aramaya başladı. 2023 Ocak zammı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de maaşların yılbaşı öncesi verilip verilmeyeceği oldu. Peki, emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞLARI YILBAŞINDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 2023 Ocak maaşları yılbaşı öncesi yatırılmayacak. Emekliler her ay düzenli olarak yatırılan tarihlerde maaşlarını alacaklar. Ocak'ta emekliler zamlı maaşlarını ceplerine koyacak.

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Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?

- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.

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Emekli maaşları yılbaşından önce verilecek mi? 2023 Ocak ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yılbaşı öncesi yatacak mı?

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.