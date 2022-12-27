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KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

Burs ve kredi kazanan öğrenciler heyecan içinde 3 aylık toplu ödemeyi bekliyor. GSB tarafından ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde yapılacak. Geçtiğimiz yıl bu ödemeler aralık ayı sonunda yapılmıştı. Bu gelişmelerle gözler bu seneki ödemelerin de bu ay yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:25
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KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2022-2023 burs ve kredi ödemeleri başlıyor. Ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini bekleyen öğrenciler, burs ve kredilerin hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl ilk ödemeler aralık ayı sonunda gerçekleşmişti. Peki, KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

KYK PARALARI BU HAFTA YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK burs ve kredi ilk ödemelerin kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin ocak'ta yapılacağını duyurmuştu. Ekim, kasım ve aralık ayı burs ödemelerinin ocak ayının ilk haftası yani önümüzdeki hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

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KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

2022-2023 KYK BURSU NE KADAR?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

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KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.