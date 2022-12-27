KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman?

Burs ve kredi kazanan öğrenciler heyecan içinde 3 aylık toplu ödemeyi bekliyor. GSB tarafından ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri tek seferde yapılacak. Geçtiğimiz yıl bu ödemeler aralık ayı sonunda yapılmıştı. Bu gelişmelerle gözler bu seneki ödemelerin de bu ay yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, KYK paraları bu hafta yatacak mı? Yılbaşı öncesi burs ve krediler ödenecek mi? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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