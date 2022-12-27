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Haberler Galeri İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilen 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri devam ediyor. En son açıklanan takvimle birlikte insanlar İstanbul kura çekilişinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul TOKİ kura takvimi açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:51
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İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ İstanbul kura takvimi ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Vatandaşlar TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 2+1, 3+1 evlerin hak sahiplerini belirleme kuralarının ne zaman olacağını öğrenmeye çalışıyorlar. Peki Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy kura çekiliş tarihi ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

25 ARALIK - 13 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ

6 ilde gerçekleştirilecek 25 Aralık - 13 Ocak TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

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İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

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İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut