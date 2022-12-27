İstanbul TOKİ KURA TAKVİMİ açıklandı mı? Esenler, Başakşehir, Çatalca, Tuzla, Silivri, Arnavutköy isim listesi belli oldu mu? 2+1, 3+1 kura sonuçları

İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilen 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri devam ediyor. En son açıklanan takvimle birlikte insanlar İstanbul kura çekilişinin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki İstanbul TOKİ kura takvimi açıklandı mı?