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Haberler Galeri KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

KYK mart ayı yurt ücreti iade edildi mi? Yurt ücretleri yattı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurdunda kalan öğrencilerin mart ayı ücretlerinin iade edileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler iadelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:02
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KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

KYK mart ayı yurt ücreti yattı mı? Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlar 14 günlük karantina kuralına göre yurtlarda misafir ediliyor. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin mart ayı yurt ücretlerinin iade edileceği açıklanmıştu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler yurt ücretlerinin ne zaman iade edileceğini araştırmaya başladılar. Peki, KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

KYK MART AYI YURT ÜCRETLERİ YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını ve ödenecek tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı.

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KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

KYK NİSAN, MAYIS, HAZİRAN YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek." dedi.

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KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C kimlik numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

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KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?

KYK bursların öğrencilerin hesaba geçiş saati aydan aya değişkenlik gösterebiliyor.