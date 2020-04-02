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KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
KYK mart ayı yurt ücreti iade edildi mi? Yurt ücretleri yattı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KYK yurdunda kalan öğrencilerin mart ayı ücretlerinin iade edileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler iadelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK Mart ayı yurt ücretleri yattı mı? 2020 KYK Nisan, Mayıs, Haziran yurt ücretleri ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 12:02
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