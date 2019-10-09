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KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK geri ödemesiz burs başvuruları için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilen KYK bursları eğitim öğretim döneminde öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Peki, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK üzerinden halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. İşte, KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler…
Giriş Tarihi: 09.10.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 21:51
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