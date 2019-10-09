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KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK geri ödemesiz burs başvuruları için binlerce öğrenci araştırma yapıyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere verilen KYK bursları eğitim öğretim döneminde öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Peki, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK üzerinden halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. İşte, KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler…

Giriş Tarihi: 09.10.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 21:51
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KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihine ilişkin araştırmalar sürüyor. Binlerce üniversite öğrencisinde gözler KYK'dan gelecek duyurulara çevrildi. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde KYK burs ücretlerinin artacağını açıklamış ve müjdeyi vermişti. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK geri ödemesiz burs başvuruları merakla bekleniyor. Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla kredi ve burs imkanı sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor. 2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi.

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KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK'nın resmi internet adresi üzerinden burs ve kredi başvuruları ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kredi/burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak."

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KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

DGS ek tercih işlemleri tamamlandı. Ek tercih sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvurularının da ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor. Buna göre, başvurular 2019 Ekim ayının ortalarında başlaması tahminler arasında.

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KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK BURSU ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, öğrencilere tahsis edilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, burs miktarına dair 'yeni bir zam daha gelecek' açıklamasını yaptı.

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KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.