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Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi

Emekli aylıklarını yükseltecek yeni formül gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, gösterge sistemine geçilmesi gerektiğini ve mevcut olarak yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi. Peki, buna göre en düşük maaş ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 03:50 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 07:57
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Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi

Emekliler son yıllarda önemli kazanımlar elde ederken, yeni talepler de gündeme geliyor.

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Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep ediyor.

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Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi

Bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselebilecek.

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Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, derneğin başkanlar kurulu toplantısında şube başkanlarının emekli aylıklarındaki değer kaybını gündeme getirdiğini söyledi.

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Emekliye en az 1.800 lira! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı için yeni sistem önerisi

Ergün, çözüm için şunları sıraladı: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kaldığı için emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı.