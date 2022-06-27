27 Haziran 2022, Pazartesi
KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?
KYK burs ve kredi bayramdan önce yatacak mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından eğitim öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemesi yapılıyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, burs ve kredi ödemelerinin bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 27.06.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 19:53
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