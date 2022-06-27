27 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?

KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi bayramdan önce yatacak mı? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından eğitim öğretim dönemi boyunca üniversite öğrencilerine burs ve kredi ödemesi yapılıyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte, burs ve kredi ödemelerinin bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 19:53 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 19:53
  • 1
  • 10
KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?

KYK burs ve kredi ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredilerin bayram öncesi ödenip ödenmeyeceği araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'ndan önce burs ve krediler erken ödenmişti. Bu kapsamda Kurban Bayramı öncesinde konu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?

KYK BURSU BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

2022 Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödemelerinin bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 10
KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Lisans: 850 TL

Yüksek lisans: 1700 TL

Doktora: 2.550 TL

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

  • 4
  • 10
KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

  • 5
  • 10
KYK bursu bayramdan önce yatacak mı? 2022 Temmuz KYK burs ve kredi erken ödenecek mi, ne zaman yatacak?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.