27 Haziran 2022, Pazartesi
Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Memur ve emekliler yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. 6 aylık enflasyon verileri sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon tutarında artış alırken, memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Emekli maaş zammı kısa süre kalırken, TÜED'den konu hakkında açıklama geldi. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi talepler arasında yer alıyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 19:43
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