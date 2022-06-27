Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur’luya 1.753 TL fark...

Emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 6 aylık enflasyon verilerinin belli olması için geri sayım sürerken, TÜED'den emekli maaş zammı için son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre; en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi teklifi sunuldu. Şu anda asgari ücret 4.253 TL. Bu teklif onaylanırsa en düşük emekli aylığı 4.253 TL olacak. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı, belli oldu mu?