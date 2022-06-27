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Haberler Galeri Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark...

Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark...

Milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. Memur ve emekliler yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam alıyor. 6 aylık enflasyon verileri sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon tutarında artış alırken, memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Emekli maaş zammı kısa süre kalırken, TÜED'den konu hakkında açıklama geldi. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi talepler arasında yer alıyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 19:43 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 19:43
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Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur’luya 1.753 TL fark...

Emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 6 aylık enflasyon verilerinin belli olması için geri sayım sürerken, TÜED'den emekli maaş zammı için son dakika açıklaması geldi. Açıklamaya göre; en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi teklifi sunuldu. Şu anda asgari ücret 4.253 TL. Bu teklif onaylanırsa en düşük emekli aylığı 4.253 TL olacak. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı açıklandı mı, belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur’luya 1.753 TL fark...

Temmuz'da tüm emekli maaşları artacak. Ayrıca maaşlarda bir ek iyileştirme yapılması da bekleniyor. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması gündemde.

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Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur’luya 1.753 TL fark...

Çalışmalar devam ederken; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'den 'en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi' teklifi geldi.

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Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur’luya 1.753 TL fark...

Memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinde yapılan 600 puanlık artıştan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ergün, söz konusu düzenlemenin emekli aylıklarında yaklaşık bin 350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artış sağlayacağını vurguladı.

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Emekliye taban aylık 4.253 TL! Temmuz zammında intibak teklifi! 4A,4B, 4C, SSK, Bağkur’luya 1.753 TL fark...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Kazım Ergün, şunları söyledi: