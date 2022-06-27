27 Haziran 2022, Pazartesi
Asgari ücret zammı için müjde! "Önümüzdeki hafta belli olacak!" Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...
Asgari ücret zammı için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, asgari ücretlinin merakla beklediği müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında asgari ücret zammı için hesaplamalar yapılmaya başladı. İşverene yük getirmeyecek bir formül öne çıkacak. Bu da prim formülü. Prim yükünü belli bir süre kamunun karşılaması ile asgari ücrette bir ara zam söz konusu olacak. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2022 21:00
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