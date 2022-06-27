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Asgari ücret zammı için müjde! "Önümüzdeki hafta belli olacak!" Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...

Asgari ücret zammı için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, asgari ücretlinin merakla beklediği müjdeyi duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında asgari ücret zammı için hesaplamalar yapılmaya başladı. İşverene yük getirmeyecek bir formül öne çıkacak. Bu da prim formülü. Prim yükünü belli bir süre kamunun karşılaması ile asgari ücrette bir ara zam söz konusu olacak. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2022 21:00
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Asgari ücret zammı için müjde! Önümüzdeki hafta belli olacak! Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...

Asgari ücret zammı için müjde... "Önümüzdeki hafta belli olacak!" Asgari ücrete ara zam olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında asgari ücret zammı için önemli açıklamlarda bulundu. Hal böyle olunca, "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Zam için ortaya çıkabilecek formülleri haberimizde derledik. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret zammı için müjde! Önümüzdeki hafta belli olacak! Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş açıklamasında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında;

"Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir.

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Asgari ücret zammı için müjde! Önümüzdeki hafta belli olacak! Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...

İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

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Asgari ücret zammı için müjde! Önümüzdeki hafta belli olacak! Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...

NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla ve yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı ve üretimi destekliyor, ihracatçıları pazarlarını büyütmeleri konusunda teşvik ediyoruz. Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret zammı için müjde! Önümüzdeki hafta belli olacak! Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.