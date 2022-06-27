Asgari ücret zammı için müjde! "Önümüzdeki hafta belli olacak!" Asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte öne çıkan formül...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışıyla ilgili Ankara'da bir süredir devam eden görüşmeler sonunda değişik formüller üzerinde çalışma yapılmıştı. Burada üç formül üzerinde süren görüşmelerde birinci formül olan prim düzenlemesi öne çıktı. Hem işçi hem de işveren temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonunda işverene aşırı yük getirmeyecek ve istihdamı koruyacak bir formülün uygulanması görüşü öne çıktı.