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KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...

Burs ve kredi ödemeleri için öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için vurs ve krediye başvuru yapan öğrencilerin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hak kazananlar taahhütname onaylarını yaptıktan sonra ödeme takvimini beklemeye geçti. Bakan Kasapoğlu ise 3 aylık toplu ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:27
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KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite eğitimi gören öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri için burs ve kredi imkanı sağlanıyor. Bu eğitim yılında burs ya da krediye hak kazanan öğrenciler, ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? Bakan Kasapoğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...

KYK BURS VE KREDİ YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 3 aylık KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençler, her anınızda olduğu gibi yeni yıla sayılı günler kala da yanınızdayız. Bu yıl GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerimizin ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı. GSB ailemize tekrar hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

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KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME GÜNLERİ

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...

2022-2023 KYK BURSU NE KADAR?

2022-2023 KYK kredi ve burs ücretlerinde yüzde 47'lik bir artış yapıldı. Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2.550 liradan 3.750 liraya yükseldi.

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KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.