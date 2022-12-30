KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre...

Burs ve kredi ödemeleri için öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için vurs ve krediye başvuru yapan öğrencilerin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Hak kazananlar taahhütname onaylarını yaptıktan sonra ödeme takvimini beklemeye geçti. Bakan Kasapoğlu ise 3 aylık toplu ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, KYK burs ve kredi yattı mı? 3 aylık toplu ödeme paraları ne zaman, hangi gün yatacak? TC kimlik numarasına göre ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...