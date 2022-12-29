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Haberler Galeri Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK'lıya 5.667, Bağkur'luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK'lıya 5.667, Bağkur'luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

Emekli Ocak zammı için detaylar netleşmeye başladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maaş zammına çevrildi. Zam oranı 3 Ocak 2023'te enflasyon rakamlarının son verisinin belli olmasının ardından belli olacak. Diğer yandan refah payı artışının da gündeme gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, "Refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar refah payı alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Ocak maaş hesabı!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022 21:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 21:45
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Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK’lıya 5.667, Bağkur’luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

SON DAKİKA! Ocak ayına kısa süre kala emekli ve memur maaş zammı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni asgari ücret rakamının belli olmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Zam oranı için 3 Ocak'taki enflasyon verisi beklenirken, bir refah payı eklenmesi de gündeme geldi. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte güncel oranlar ile yeni maaş hesapları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK’lıya 5.667, Bağkur’luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

NELER GÜNDEMDE?

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Burada çıkacak orana bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması planlanıyor. Peki bu durumda emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor?

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Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK’lıya 5.667, Bağkur’luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

5 AYDA NE ÇIKTI?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor.

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Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK’lıya 5.667, Bağkur’luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA ZAM ORANI NE OLACAK?

İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.

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Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK’lıya 5.667, Bağkur’luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı eğer 5 puan refah payı eklenirse yüzde 20.91'i, 10 puana ulaşılırsa 25.91'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 5 puanlık refah payıyla yüzde 13'e çıkarılırsa yüzde 22.41, 10 puan refah payıyla yüzde 18'e yükseltilirse yüzde 27.83 olacak.