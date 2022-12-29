HaberlerGaleriEmekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK'lıya 5.667, Bağkur'luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...
Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK'lıya 5.667, Bağkur'luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...
Emekli Ocak zammı için detaylar netleşmeye başladı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler emekli ve memur maaş zammına çevrildi. Zam oranı 3 Ocak 2023'te enflasyon rakamlarının son verisinin belli olmasının ardından belli olacak. Diğer yandan refah payı artışının da gündeme gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca, "Refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve Bağ-Kur'lu ne kadar refah payı alacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli Ocak maaş hesabı!