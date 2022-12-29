Emekli 3 Ocak 2023 zammı su yüzüne çıktı! SSK’lıya 5.667, Bağkur’luya 4.200 TL MAAŞ! +15 refah payı puanı, enflasyon ve kümülatif artış...

NELER GÜNDEMDE?

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Burada çıkacak orana bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması planlanıyor. Peki bu durumda emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor?