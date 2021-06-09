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KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin kapanmasına kısa süre kala öğrenciler burslar hakkında sorgulamalarını hızlandırdı. Özellikle yaz aylarında burs ödemelerinin yatıp yatmayacağı merak ediliyor. İşte, KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 00:39
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KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu ne zaman kesilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler yaz aylarında KYK burs ödemelerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Üniversiteye geçişte Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'dan burs kazanmaya hak kazananlar okulların kapanmasının ardından burs almaya devam edip etmeyecekleri merak konusu oldu. İşte, KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

KYK KREDİ VE BURSU YAZ TATİLİNDE VERİLİYOR MU?

KYK'dan burs veya kredi alan öğrenciler mezun olana kadar burs ve kredi almaya devam ederler. Ancak mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs ya da kredi imkanından yararlanamaz. Konu hakkında KYK tarafından geçmiş yıllarda yapılan açıklama şöyle;

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KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir.

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KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

KYK BURSU 2021 YILINDA NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık günü yapmış olduğu açıklamasında "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.

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KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.