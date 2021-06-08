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Haberler Galeri ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

Yeni yılda emekliler promosyon ödemelerini zamlı şekilde alacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında atılan imza sonrasında yürürlüğe konulan promosyon ödemeleri yüzleri güldürüyor. 3 yıllık taahhüd ile maaşlarını başka bankaya taşıyan emekliler promosyon ödemesi alıyor. İşte, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank promosyon ücretleri...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 22:13 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 22:13
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ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank emekli promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2021 yılında emekli promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Yeni rakamların belli olmasının ardından en yüksek promosyon ödemesi yapan banka merak ediliyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. Bu bağlamda emekli maaşını 3 yıllık taahhüt ile taşımayı kabul edenler promosyon ödemesinden yararlanacak. İşte, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank promosyon...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

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ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

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ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

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ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2021?

Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Aralık ayı 2020 rakamı ise;