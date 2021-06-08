ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...

Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank emekli promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2021 yılında emekli promosyon ödemelerinde artış yaşandı. Yeni rakamların belli olmasının ardından en yüksek promosyon ödemesi yapan banka merak ediliyor. Bu bağlamda promosyon ödemeleri 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. Bu bağlamda emekli maaşını 3 yıllık taahhüt ile taşımayı kabul edenler promosyon ödemesinden yararlanacak. İşte, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank promosyon...