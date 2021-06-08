HaberlerGaleriATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
Yeni yılda emekliler promosyon ödemelerini zamlı şekilde alacak. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde etkin olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında atılan imza sonrasında yürürlüğe konulan promosyon ödemeleri yüzleri güldürüyor. 3 yıllık taahhüd ile maaşlarını başka bankaya taşıyan emekliler promosyon ödemesi alıyor. İşte, Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank promosyon ücretleri...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 22:13Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 22:13