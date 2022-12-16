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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? 16 Aralık KYK burs ve kredi sonuçları bugün açıklanır mı?
KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Binlerce öğrencinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek habere çevrildi. Kasım ayında başvuru süreci son bulan KYK burs, kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? 16 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı?