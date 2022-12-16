16 Aralık 2022, Cuma
KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...
Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sürecini başlattı. ÖSYM aracılığıyla yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular başladı. Güvenlik görevlisi, temizlikçi, büro personeli gibi birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. KPSS-2022/13 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:44
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