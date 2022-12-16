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Haberler Galeri KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...

KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...

Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2022/13 tercih sürecini başlattı. ÖSYM aracılığıyla yapılacak sözleşmeli personel alımında başvurular başladı. Güvenlik görevlisi, temizlikçi, büro personeli gibi birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. KPSS-2022/13 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 10:44
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KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...

KPSS 2022/13 tercih kılavuzu erişime açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak sözleşmeli personel alımı detaylarının belli olmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2022/13 tercih nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte cevaplar...

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KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...

KPSS 2022/13 TERCİH NASIL YAPILIR?

KPSS 2022/13 tercih işlemleri, 16-20 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak tercih yapabilecek.

KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na KPSS 2022/13 tercih kapsamında Teknisyen (Ziraat), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Temizlik Görevlisi, Orman Muhafaza Memuru, Sağlık Teknikeri (Veteriner Sağlık), Avukat, Mühendis (Ziraat), Mühendis (Bitki Koruma), Mühendis (Gıda), Mühendis (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi), Mühendis (Su Ürünleri), Mühendis (Harita), Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), Veteriner Hekim alımı yapılacak.

TABLO 1- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN)

TABLO 2- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

TABLO 3- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI (LİSANS MEZUNLARI İÇİN)

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KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

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KPSS 2022/13 TERCİH KILAVUZU: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı! Güvenlik, temizlikçi, büro personeli...

* Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.