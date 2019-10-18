KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...

KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2019 KYK burs ve kredi başvuru dönemi başladı. Maddi durumu iyi olmayan ve burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler 2019 KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ücretine ilişkin müjdeli haberi Başkan Erdoğan vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada; "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." demiş ve öğrencileri mutlu etmişti. İşte KYK burs ve kredi başvuruları hakkında tüm merak edilen bilgiler!