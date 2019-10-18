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KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...

2019 KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna üniversite öğrencileri yanıt arıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK'dan kredi ve burs alarak eğitim hayatlarında maddi açıdan rahat ediyor. Başvuru dönemlerinin açıklanmasıyla birlikte, KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2019 KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ücretlerinin artacağına ilişkin müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti. İşte, KYK burs kredi başvurularının detayları…

Giriş Tarihi: 18.10.2019 21:15 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 21:19
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KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...

KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 2019 KYK burs ve kredi başvuru dönemi başladı. Maddi durumu iyi olmayan ve burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler 2019 KYK burs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK burs ücreti ne kadar? KYK burs ücretine ilişkin müjdeli haberi Başkan Erdoğan vermişti. Erdoğan yaptığı açıklamada; "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." demiş ve öğrencileri mutlu etmişti. İşte KYK burs ve kredi başvuruları hakkında tüm merak edilen bilgiler!

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KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2019 KYK burs başvuruları 15 Ekim itibarıyla başladı. KYK'nın takvimine göre, burs başvuruları 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınacak.

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KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

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KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

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KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? 2019 KYK burs ücreti ne kadar? Başvurular 21 Ekim'e kadar...

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.