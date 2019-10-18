2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranlarına göre 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna milyonlarca çalışan yanıt arıyor. İşçilerin aldığı minimum çalışma ücreti olan asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında zam yapılması bekleniyor. Zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması beklenirken, işçilerin 2020 yılında alacağı zam oranları da kamuoyuna açıklanacak. Asgari ücrette hali hazırda SSK primi ödemesi, işsizlik fonu kesintisi, yüzde 15 gelir vergisi ve damga vergisi gibi vergiler alınıyor. Bu vergiler kaldırıldığı takdirde asgari ücretlinin maaşında ciddi miktarda artış yaşanacak.