18 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna milyonlarca asgari ücretli vatandaş yanıt arıyor. Asgari ücret ve AGİ zam oranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşçilerin minimum aldığı ücret olan asgari ücret için gözler 2020 zam görüşmelerine çevrildi. Peki, asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde 8 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam görecek. İşte yeni yılda zam oranlarına göre asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 18.10.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 17:39
  • 1
  • 15
2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranlarına göre 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna milyonlarca çalışan yanıt arıyor. İşçilerin aldığı minimum çalışma ücreti olan asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında zam yapılması bekleniyor. Zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması beklenirken, işçilerin 2020 yılında alacağı zam oranları da kamuoyuna açıklanacak. Asgari ücrette hali hazırda SSK primi ödemesi, işsizlik fonu kesintisi, yüzde 15 gelir vergisi ve damga vergisi gibi vergiler alınıyor. Bu vergiler kaldırıldığı takdirde asgari ücretlinin maaşında ciddi miktarda artış yaşanacak.

  • 2
  • 15
2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak.

  • 3
  • 15
2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

  • 4
  • 15
2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

Asgari ücret komisyonunun zam görüşmesi için aralık ayında toplanacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammı görüşmeleri, yasa gereğince 5 işçi, 5 işveren devlet temsilcileri olmak üzere 15 kişiden oluşur.

  • 5
  • 15
2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak adlandırılan kurulun üyeleri, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ve yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Genel Müdürü ve yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 5 işçi temsilcisi ve 5 işveren temsilcisinden oluşmaktadır.