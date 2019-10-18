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2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ve AGİ zamlarıyla ne kadar maaş alacağım?
2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna milyonlarca asgari ücretli vatandaş yanıt arıyor. Asgari ücret ve AGİ zam oranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşçilerin minimum aldığı ücret olan asgari ücret için gözler 2020 zam görüşmelerine çevrildi. Peki, asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücrete yüzde 8 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam görecek. İşte yeni yılda zam oranlarına göre asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 18.10.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 17:39
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