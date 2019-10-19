Emeklinin promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri milyonlar tarafından merakla araştırılırken, bankalar emekli yarışında promosyon tutarını 1.000 TL'ye kadar yükseltti. Kimi bankalar yalnızca emekliye değil, onu bankaya kazandıranlara da ödeme yapıyor. Peki, emekli banka promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emeklilerle ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...