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Emeklinin promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliye bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri milyonlar tarafından merakla araştırılırken, bankalar emekli yarışında promosyon tutarını 1.000 TL'ye kadar yükseltti. Kimi bankalar yalnızca emekliye değil, onu bankaya kazandıranlara da ödeme yapıyor. Peki, emekli banka promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? Emeklilerle ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 03:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 08:02
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Emeklinin promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Maaşlarını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren emekliler promosyon parası alabiliyor. Promosyon miktarı bankalar arasında değişiyor.

Emekli bankacılığına ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi.

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Emeklinin promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bu yarışla promosyon miktarı da bin liraya kadar çıktı. Emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşurken, kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da ödeme yapıyor.

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Emeklinin promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İşte bazı kampanyalar:

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Emeklinin promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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Emeklinin promosyon ücretleri ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.