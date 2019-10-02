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KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?
KYK burs başvurusu yükseköğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Geri ödemesiz KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen binlerce öğrenci KYK burs başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda KYK burs ücreti hakkında müjdeli haber vermişti. Peki, KYK burs ücreti ne kadar olacak? 2019 yılı KYK burs başvuruları hakkında tüm merak edilenler!
Giriş Tarihi: 02.10.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 18:40
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