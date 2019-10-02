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KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?

KYK burs başvurusu yükseköğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Geri ödemesiz KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen binlerce öğrenci KYK burs başvurusu hakkında araştırma yapıyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda KYK burs ücreti hakkında müjdeli haber vermişti. Peki, KYK burs ücreti ne kadar olacak? 2019 yılı KYK burs başvuruları hakkında tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 02.10.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 18:40
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KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?

KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? KYK burs başvuru tarihleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, KYK burs ücreti ne kadar olacak? Bir yükseköğretim programına kaydolan binlerce yeni üniversite öğrencisi, geri ödemesiz burs başvurusu yapmak istiyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere eğitim öğretim dönemlerinde büyük kolaylık sağlayacak KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? Öğrenciler alacakları burslarla aylık masraflarını daha rahat bir şekilde karşılayabilecek. İşte, KYK burs başvurusu hakkında araştırılan bilgiler!

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KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?

KYK BURSU ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, öğrencilere tahsis edilen kredi ve burs desteklerine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, burs miktarına dair 'yeni bir zam daha gelecek' açıklamasını yaptı.

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KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?

Öğrencilere verilen kredi ve burs desteklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek. Yüksek lisans öğrencilerimize bin lira, doktora öğrencilerimize bin 500 lira veriyoruz. Bu imkandan faydalanan öğrenci sayısı 1 milyon 613 bindir. Harç filan var mı? Kaldırdık mı, kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar acaba şimdi nerede? Şimdi ortada yoklar. Ama biz devlet olarak milletimize karşı olan o görevi de yerine getirdik. Üstelik Türkiye attığımız tüm bu tarihi adımlara rağmen, nüfusa göre, üniversite sayısı bakımından hala oldukça mütevazi bir yerde bulunuyor.

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KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULACAK

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

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KYK burs başvurusu ne zaman? Geri ödemesiz KYK burs başvuru tarihleri! KYK burs ücreti ne kadar olacak?

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.