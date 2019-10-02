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EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?

EYT son durum nedir? EYT son dakika çıktı mı? Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi Meclis'e geliyor. EYT konusunda 3 farklı yöntemin masaya yatırılması gündeme geldi. Kamuoyunda "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" olarak da bilinen EYT'li vatandaşlar uzun süredir bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Peki 2 Ekim EYT son durum nedir? EYT çıktı mı? İşte TBMM'nin açılması sonrası EYT ile ilgili son gelişmeler… Tekliflerin kabul edilmesi halinde EYT düzenlemesi bekleyen vatandaşların 2020 yılının ilk aylarında emekli olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 02.10.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 15:41
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EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?

EYT için 3 farklı yöntem masaya geliyor. EYT son durum binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 2 Ekim EYT son dakika çıktı mı? Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte EYT ile ilgili düzenlemelerin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanları, Meclis'e getirilecek 20 EYT teklifinin arasından üçünün görüşüleceğini belirtiyor. Peki, EYT son durum nedir? EYT çıktı mı? 2 Ekim EYT son dakika haberlerine sayfamızdan ulaşabilir ve Meclis'teki yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz. EYT için görüşülecek tekliflere göre, düzenlemelerin kabul edilmesi halinde vatandaşlar 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde emekli olabilecek.

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EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?

EYT SON DURUM NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan gelecek habere kilitlenmişken bir son dakika EYT haberi daha geldi. Milyonlarca kişinin ana gündem maddesi olan EYT ile ilgili Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman TBMM'ye sunulan yasa tekliflerine bakıldığında üç farklı yöntemin öne çıktığına dikkat çekti.

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EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?

TBM Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti.

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EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?

TBMM'ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Duman hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini de açıkladı.

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EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?

İŞTE MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK TEKLİFLER:

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 yöntemi sıralayıp anlattı.

1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.