EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?

EYT için 3 farklı yöntem masaya geliyor. EYT son durum binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. 2 Ekim EYT son dakika çıktı mı? Yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte EYT ile ilgili düzenlemelerin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanları, Meclis'e getirilecek 20 EYT teklifinin arasından üçünün görüşüleceğini belirtiyor. Peki, EYT son durum nedir? EYT çıktı mı? 2 Ekim EYT son dakika haberlerine sayfamızdan ulaşabilir ve Meclis'teki yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz. EYT için görüşülecek tekliflere göre, düzenlemelerin kabul edilmesi halinde vatandaşlar 2020 yılının ilk 6 ayı içerisinde emekli olabilecek.