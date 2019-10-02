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EYT için 3 farklı yöntem! EYT son dakika çıktı mı? 2 Ekim EYT son durum nedir?
EYT son durum nedir? EYT son dakika çıktı mı? Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi Meclis'e geliyor. EYT konusunda 3 farklı yöntemin masaya yatırılması gündeme geldi. Kamuoyunda "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" olarak da bilinen EYT'li vatandaşlar uzun süredir bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Peki 2 Ekim EYT son durum nedir? EYT çıktı mı? İşte TBMM'nin açılması sonrası EYT ile ilgili son gelişmeler… Tekliflerin kabul edilmesi halinde EYT düzenlemesi bekleyen vatandaşların 2020 yılının ilk aylarında emekli olması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 02.10.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 15:41
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