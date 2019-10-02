KYK borcu son dakika: KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı için gözler TBMM’de!
KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borcu son dakika gelişmesi için gözler TBMM'ye çevrildi. KYK borç affı çıkacak mı? Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin devletten aldığı kredilerin silinmesi yönündeki teklif Meclis'e sunuldu. Bu gelişmenin ardından KYK borçları silinecek mi sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Teklifin kabul edilmesi halinde milyonlarca öğrencinin KYK borcunun silinmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 02.10.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 23:31
KYK borcu son dakika gelişmesi KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borç affı yeniden gündeme taşındı. Milyonlarca kişinin üniversite hayatı boyunca devletten aldığı geri ödemeli KYK kredileri için müjdeli haber geldi. 1 Ekim itibariyle açılan meclisin gündemine KYK borçları geldi. Sunulan teklifin ardından KYK kredi borçları silinecek mi sorusunun cevabı sorgulanıyor. Borçlarını ödemede zorluk yaşayan kişiler, şu anda borç erteletme işlemi yapabiliyor. Ancak hali hazırda borçların silinmesi söz konusu değil. Peki, KYK borçları silinecek mi?
KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
1 Ekim itibariyle tekrar açılan TBMM'nin gündemine getirilen geri ödemeli burs borçları tamamen silinmesine ilişkin verilen hazırlanan teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'na da gönderildi. KYK borçlarının silinmesiyle ilgili teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirildikten sonra, Milli Eğitim Komisyonuna gönderilecek.
"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Başlığı ile Yavuz Ağıralioğlu tarafından meclise sunulan teklifin kısaca amacı ise şu şekilde;
"Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."
Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. Konu, Meclis'in gündemine de taşındı. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Eğer teklif kabul edilirse tüm öğrencilerin borçları silinebilir.
İŞSİZLER ERTELEYEBİLİR
Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.