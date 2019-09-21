KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?

KYK burs başvurusu 2019 yılında da öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin başvuracağı KYK bursları sayesinde öğrenciler üniversite hayatlarında rahat bir nefes alacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? Başkan Erdoğan'ın KYK burslarına yönelik yaptığı son açıklamayla öğrencilere müjde geldi. Erdoğan, KYK burs ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Peki, KYK burs ücreti ne kadar olacak? KYK burs ücreti artacak mı? İşte, KYK burs başvuruları hakkında tüm merak edilenler!