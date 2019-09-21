KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs ücreti ne kadar olacak, artacak mı?
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak sorusuna üniversite öğrencisi binlerce genç yanıt arıyor. KYK burs ücreti ne kadar olacak? 2019 KYK burs başvuruları için geri sayım sürüyor. KYK bursları sayesinde maddi durumu olmayan binlerce öğrenci eğitim öğretim hayatlarını sürdürebiliyor. Peki, öğrencilerin merakla beklediği KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ücretleri artacak mı? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 21.09.2019 01:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 01:34
KYK burs başvurusu 2019 yılında da öğrenciler tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin başvuracağı KYK bursları sayesinde öğrenciler üniversite hayatlarında rahat bir nefes alacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? Başkan Erdoğan'ın KYK burslarına yönelik yaptığı son açıklamayla öğrencilere müjde geldi. Erdoğan, KYK burs ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Peki, KYK burs ücreti ne kadar olacak? KYK burs ücreti artacak mı? İşte, KYK burs başvuruları hakkında tüm merak edilenler!
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." açıklamasını yaparak öğrencilere müjdeyi verdi.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.
2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verilmişti. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu ücretin artması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Burs başvuruları e-Devlet'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.