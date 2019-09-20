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OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
OGM personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 4 bin 996 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Açıklanan ilana göre başvuru dönemi 12 Eylül'de başlamıştı. Bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, şoför gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel ile toplam 4 bin 996 personel alımı yapılacak. Peki, OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!
Giriş Tarihi: 20.09.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 22:19
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