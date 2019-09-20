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OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

OGM personel alımı başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 4 bin 996 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Peki Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Açıklanan ilana göre başvuru dönemi 12 Eylül'de başlamıştı. Bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, şoför gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel ile toplam 4 bin 996 personel alımı yapılacak. Peki, OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 20.09.2019 22:16 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 22:19
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OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 996 personel alımına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Orman muhafaza memuru olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, OGM personel alımı başvurularını yakından takip ediyor. OGM personel alımı başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, şoför gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel ile toplam 4 bin 996 personel alımı için kadrolar açılmıştı.

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OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel olarak istihdam edeceği adaylar için 12.09.2019-23.09.2019 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresinden başvuruları alacak. Başvurular, E-Devlet şifresi ile alınabilecek.

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OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar 12 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23 Eylül gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.