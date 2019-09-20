OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

OGM personel alımı başvuru şartları nelerdir? 4 bin 996 personel alımına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Orman muhafaza memuru olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, OGM personel alımı başvurularını yakından takip ediyor. OGM personel alımı başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, şoför gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel ile toplam 4 bin 996 personel alımı için kadrolar açılmıştı.