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Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında emeklilerin aylıklarıyla beraber ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca maaşlarda yüzde 4-5 oranında ek ödeme artışı da gündemde. TÜED, 'En az yüzde 8 olsun' diyor. Peki, bu orana göre emeklinin ek ödemeli Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 03:56 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 08:00
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Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü Ocak zammında. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

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Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılacak.

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Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

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Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın tahminine göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 8.46, memur emeklilerinin ise yüzde 3.46 enflasyon farkıyla yüzde 7.46 olacak.

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Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

Beklenti anketinde ise artış SSK ve Bağ-Kur'lular için yüzde 8.52, memur emeklileri için yüzde 7.52 olarak tahmin ediliyor.