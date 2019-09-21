Emekliye yüzde 8 ek ödeme | SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak ayı ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında emeklilerin aylıklarıyla beraber ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca maaşlarda yüzde 4-5 oranında ek ödeme artışı da gündemde. TÜED, 'En az yüzde 8 olsun' diyor. Peki, bu orana göre emeklinin ek ödemeli Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...