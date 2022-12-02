Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. 3 Bakanlık bünyesinde toplam 708 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre büro personeli, hemşire, grafiker, terzi, şoför gibi birçok meslek grubundan kişi istihdam edilecek. Peki başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?