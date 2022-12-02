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Haberler Galeri Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personel alımı yapıyor. 3 Bakanlık bünyesinde toplam 708 personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre büro personeli, hemşire, grafiker, terzi, şoför gibi birçok meslek grubundan kişi istihdam edilecek. Peki başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 10:45
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Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

Kamuya 708 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar meslek gruplarını ve kontanjan sayılarını araştırmaya başladı. 708 personel alımı Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyelerinde gerçekleşecek. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

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Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 319 PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Milli Savunma Bakanlığınca çeşitli mühendislik branşları ile mimar, tabip, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, teknisyen, laborant, mütercim tercüman, müze görevlisi, restoratör, hemşire, kütüphaneci, destek personeli ve büro personeli kadrolarına 319 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

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Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 236 PERSONEL İLANI

Milli Savunma Üniversitesine de büro personeli, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mütercim tercüman, diyetisyen, psikolog, veteriner hekim, mühendis, tekniker, teknisyen ile hizmetli, garson, aşçı, berber, terzi/ütücü, şoför, kaloriferci, boya/badana/sıva branşlarında destek personeli kadrolarına da 236 sözleşmeli personel alınacak.

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Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

aşvurular 2–31 Aralık tarihleri arasında "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri yine aynı internet adresi üzerinden yayımlanacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

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Kamuya 708 personel alımı yapılacak! Şartları neler? Büro personeli, Hemşire, Grafiker, Terzi, Şoför... İşte branş ve kontenjan listesi!

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alacak.