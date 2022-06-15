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Haberler Galeri GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

GES talep toplama işlemleri başladı. Vatandaşların yatırımlarını Türk Lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan Gelire Endeksli Devlet İçi Borçlanma Senedi geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. GES'in detayları belli olurken, bugünden itibaren başvuru yapılabilecek. Peki, GES talep toplama tarihleri ne zaman? GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? GES başvurusu hangi bankaya yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 11:39
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GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

GES talep toplama ne zaman? Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından GES'in detayları paylaşıldı. Gelire Endeksli Senet uygulaması ile birlikte 3 bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmemesi sağlanacak. Peki, GES talep toplama tarihleri ne zaman? GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? GES başvurusu hangi bankaya yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

GES TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

GES talep toplama işlemleri 15-22 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

GES BAŞVURU HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

Halka arz yoluyla gerçekleşecek ihracın talep toplama süreçleri Bakanlığın belirlediği Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak.

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GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

GES GETİRİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Senetlerin getirileri, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

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GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında, DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacak. Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranı, hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

GES'lere ilişkin en çok merak edilen 10 soru ve yanıtları şöyle: