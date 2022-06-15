GES talep toplama tarihleri: GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet başvuru hangi bankaya yapılacak?

GES talep toplama işlemleri başladı. Vatandaşların yatırımlarını Türk Lirası cinsi varlıklara yönlendirebilmesi için alternatif bir araç olarak açıklanan Gelire Endeksli Devlet İçi Borçlanma Senedi geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. GES'in detayları belli olurken, bugünden itibaren başvuru yapılabilecek. Peki, GES talep toplama tarihleri ne zaman? GES nedir, getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? GES başvurusu hangi bankaya yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.06.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 11:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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