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3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada

Meclis'in uzun bir aranın ardından göreve başlaması ile birlikte yaklaşık 1,6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili de beklentiler arttı. Memurlar gözünü kulağını ek göstergeden gelecek habere çevirirken, TBMM'nin yeni yasama yılında bu konuyu gündemine almasını bekliyorlar. 3600 ek göstergenin kabul edilmesi durumunda memurların ikramiyelerinin en az 20 bin lira civarında artması, maaşların da kıdeme göre yükselmesi bekleniyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 09:45
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3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada

Ek göstergelerin yükselmesiyle, düzenleme kapsamındaki memurların ikramiyelerinin en az 20 bin lira civarında artması, maaşların da kıdeme göre yükselmesi bekleniyor.

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3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada

TBMM'nin Ek gösterge düzenlemesi ile yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi için maaş ve ikramiyelerde önemli artış öngörülüyor.

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3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada

Es gösterge beklentisi nedeniyle pek çok memurun emeklilik başvurusunu beklettiği belirtiliyor.

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3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada

Milliyet'in haberine göre düzenlemeyle şu anki hali itibarıyla öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

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3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi talep ediliyor.