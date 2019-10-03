3600 ek göstergede son durum! Milyonlarca memurun gözü burada

Meclis'in uzun bir aranın ardından göreve başlaması ile birlikte yaklaşık 1,6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili de beklentiler arttı. Memurlar gözünü kulağını ek göstergeden gelecek habere çevirirken, TBMM'nin yeni yasama yılında bu konuyu gündemine almasını bekliyorlar. 3600 ek göstergenin kabul edilmesi durumunda memurların ikramiyelerinin en az 20 bin lira civarında artması, maaşların da kıdeme göre yükselmesi bekleniyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...