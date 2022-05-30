KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? SON DAKİKA HABERLER
KYK borcu silinecek mi? Yükseköğrenim gören öğrencilere KYK tarafından burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Üniversite eğitimi sırasında KYK'dan kredi alan ancak eğitimini tamamladıktan sonra öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar "KYK borçları silinecek mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.05.2022
16:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
16:26
KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? SON DAKİKA HABERLER
KYK borcu siliniyor mu? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. Yükseköğrenim gören öğrencilerin belirli şartlara göre burs ya da kredi imkanından faydalanabiliyor. Geri ödemeler ise mezuniyetin ardından 2 yıl sonra yapılıyor. KYK borcunu ödeyemeyenler için borç affı ya da yapılandırma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? İşte haberin detayları...
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KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? SON DAKİKA HABERLER
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılında KYK borçlarına yapılandırma ya da af açıklaması bulunmuyor. KYK borçlarının silinmesi yönünde resmi bir açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? SON DAKİKA HABERLER
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? SON DAKİKA HABERLER
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
KYK borcu siliniyor mu? 2022 KYK borçları silinecek mi? KYK borcuna yapılandırma ya da af var mı? SON DAKİKA HABERLER
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.