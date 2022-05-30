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Haberler Galeri %0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...

%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...

Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? Kamu bankalarınca verilecek 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinin şartları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Şimdi ise gözler söz konusu krediye başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Konut finansman paketiyle, konut sahibi olmayan vatandaşların, ev alabilmeleri hedefleniyor. Peki, %0,99 konut kredisi şartları nelerdir? Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:43
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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...

Konut kredisi başvuru ne zaman başlıyor? %0,89, %0,99 konut kredisi müjdesinin duyurulmasının ardından başvuru tarihi merakla beklenmeye başlandı. Söz konusu kredi paketinin açıklanmasının ardından kullandırım esasları da belirlendi. Bu kapsamda gözler başvuru tarihi ve şartlara çevrildi. Peki, %0,99 konut kredisi şartları nelerdir? Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...

0,99 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

0,99 faizli "İlk Evim Konut Finansmanı" kullandırım şartları şu şekilde:

* İlk evim konut finansman desteği 2 milyon lira değerine kadarki birinci el konutlara verilecek, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.

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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...

* Krediye başvuru tarihi itibarıyla başvuru sahibinin, tamamı kendi adına ya da eşi veya aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutunun bulunmaması gerekiyor.

* Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir, ancak aynı aile içinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz.

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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...

* Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu kaydının yanında açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

* 10 yıla kadar vadeli finansman desteğinde, aylık 0,99 faiz oranı uygulanacak. Kredi işlemleri, bankaların genel kredi uygulamaları çerçevesinde yürütülecek.

* Bu paketten yalnızca bir kez yararlanılabilecek.

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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...

0,89 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

0,89 faizli "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" kullandırım şartları şu şekilde:

* Genişletilmiş Konut Finansman Desteği, 2 milyon lira değerine kadarki birinci el ve ikinci el konutları kapsayacak, konut değeri bankaların ekspertiz raporuyla tespit edilecek.