30 Mayıs 2022, Pazartesi
%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
Düşük faizli konut kredisi ne zaman başlayacak? Kamu bankalarınca verilecek 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisinin şartları geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Şimdi ise gözler söz konusu krediye başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Konut finansman paketiyle, konut sahibi olmayan vatandaşların, ev alabilmeleri hedefleniyor. Peki, %0,99 konut kredisi şartları nelerdir? Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:43
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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...
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%0,99 konut kredisi şartları: Yeni konut kredisi başvuru ne zaman başlayacak? 2022 Konut Finansman Paketi hesaplama...