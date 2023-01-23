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KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

"Son dakika KYK borçları silindi mi, ne zaman silinecek?" sorusunun cevabı bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından cevap buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine sonrası KYK borçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haberin müjdesini verdi. Peki, KYK borç yapılandırması başladı mı, ne zaman? İşte, KYK borçları hakkında son durum açıklaması...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 19:54 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 17:41
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KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

KYK borçların silinip silinmeyeceği ile birlikte yapılandırma sürecinin başlayacağı tarih, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 23 Ocak 2023 Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KYK borçlarına ilişkin müjdeli haber geldi. Peki, "KYK borç faizleri silinecek mi","Borç yapılandırma ne zaman başlıyor? İşte, KYK borçları hakkında son dakika gelişmeleri...

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KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem maddesi borç yapılandırma düzenlemesi oldu.

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KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olduğu belirtilen düzenleme hakkında ayrıntılar ortaya çıktı.

İşte toplantı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları;

"(Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz."

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KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

"Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz."

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KYK borcu SİLİNDİ Mİ? KYK BORCU OLANLARA MÜJDE! KYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?

Buna göre KYK borçları silinmedi ancak KYK borcu olanlar yapılandırma yapabilecek.