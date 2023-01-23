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Haberler Galeri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023!

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. Toplam 50 bin konutun hak sahibini bulacağı İstanbul etabı için bekleyiş sürüyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde sosyal konutlar inşa edilecek. Binlerce vatandaş, TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? İşte, İstanbul TOKİ kura sonuç tarihleri 2023!

Giriş Tarihi: 23.01.2023 18:53 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 15:35
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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.TOKİ İstanbul için başvuruda bulunanlar, tarih araştırmalarına başladı.Peki, "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023!

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023!

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri...TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ 2023!

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli