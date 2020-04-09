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KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?
KYK borcu olan yüzbinlerce kişiye müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı hazırlandı. 62 maddeden oluşan torba yasada, öğrenim kredisi borçları ön plana çıkıyor. KYK öğrenim kredisi alıp borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar uzun zamandır "KYK borçları silinecek mi" gibi sorulara yanıt arıyordu. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK öğrenim kredisi borcuna indirim ve erteleme olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 10:13Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 10:25