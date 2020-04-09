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Haberler Galeri KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?

KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?

KYK borcu olan yüzbinlerce kişiye müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağı hazırlandı. 62 maddeden oluşan torba yasada, öğrenim kredisi borçları ön plana çıkıyor. KYK öğrenim kredisi alıp borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar uzun zamandır "KYK borçları silinecek mi" gibi sorulara yanıt arıyordu. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK öğrenim kredisi borcuna indirim ve erteleme olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 10:25
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KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?

KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına indirim ve erteleme olacak mı? Yüzbinlerce vatandaşı yakından ilgilendiren KYK öğrenim kredisi borçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüs salgını sonrası Ekonomik Kalkınma Paketi kapsamında yeni destek ve uygulamaları devreye sokan hükümet, KYK borcu olanları da unutmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından KYK borçları ile ilgili madde 62 maddelik torba yasa taslağında yer aldı. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borcu indirim ve erteleme olacak mı?

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KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde:

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KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?

"Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurtiçi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."

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KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık 2019 tarihinde Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda KYK borçları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?

Başkan Erdoğan, "Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız. Öğrencilerin lehine bir adım atacağız" ifadelerini kullanmıştı.