Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 13 milyon emeklinin yüzünü güldürmeye devam eden bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor. Emekliler ikramiyelerini hangi tarihte alacaklarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikramiye ödemelerinin erken tarihe alındığı açıklanmıştı. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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