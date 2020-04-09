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Haberler Galeri Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 13 milyon emeklinin yüzünü güldürmeye devam eden bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor. Emekliler ikramiyelerini hangi tarihte alacaklarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikramiye ödemelerinin erken tarihe alındığı açıklanmıştı. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 09:40
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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında emekli ikramiye ödemelerinin erkene alındığını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin tahsis numarasına göre yapılacağını bildirerek tarihleri duyurdu. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri...

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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.

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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

SSK BAĞKUR EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7 Nisan'da ödenmeye başladı. İkramiye ödemeleri 11 Nisan'da tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da

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Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da

4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.