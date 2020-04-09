9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2020 Evde bakım maaş yatan iller güncel liste yayınlandı mı?

9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Nisan ayının evde bakım maaşları yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı desteğinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, 9 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaş yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...