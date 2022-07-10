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Haberler Galeri %42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli Temmuz'da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli Temmuz'da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

Emekli maaşları için zam oranı belli oldu. 4 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni maaşlar hesaplanmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 42.35, memur emeklilerinde yüzde 41.69 oranında artış. Taban aylık için 3.500 TL ücreti ise devreye girdi. Temmuz ayında alacakları güncel maaşlar için hesaplamalar yoğunluk kazandı. Örneğin; maaşı net maaşı 4 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin eline 160 lira ek ödemeyle birlikte 4 bin 160 lira geçiyordu. Bu emeklinin maaşı yüzde 42.35 zamla 5 bin 694 liraya, ek ödemesinin tutarı da 227,76 liraya çıktı. Peki, Temmuz emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022 19:13
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%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli Temmuz’da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

Milyonlarca emekli Temmuz maaşlarını almak için geri sayımını sürdürüyor. 6 aylık enlfasyon rakamları sonrasına maaşlara yansıyacak zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 42.35, memur emeklilerinde yüzde 41.69 oranında artış. 3 bin 500 lira taban aylık düzenlemesi de devreye girdi. Yeni zamlı maaşlar ise hesaplanmaya devam ediyor. Güncel oranlar ile hesaplamaları haberimizde derledik. İşte, güncel oranlar ile yeni maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli Temmuz’da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

Temmuz, tüm emekliler için zam ayı oldu.

Zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 42.35, memur emeklilerinde yüzde 41.69 olurken, taban aylık ödemesi de yasal düzenlemeyle 2 bin 500 liradan 3 bin 500 liraya çıkarıldı.

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%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli Temmuz’da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

Ancak bu artışların nasıl uygulanacağı, dul ve yetimlere nasıl yansıyacağı konusunda pek çok soru var.

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%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli Temmuz’da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

Bu soruların yanıtları şöyle:

▼ Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak?

Önce tüm maaşlara zam oranı yansıtılacak.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur'lu ise yüzde 42.35, memur ise yüzde 41.69 olacak.

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%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli Temmuz’da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (3 bin 128 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek.

Örneğin; 5 bin lira maaşı olan emekliye 200 lira da ek ödeme olmak üzere 5 bin 200 lira veriliyordu.

Şimdi, SSK emeklisi ise 7 bin 117 lira 50 kuruşluk yeni maaş üzerinden 284,70 lira ek ödeme verilecek, toplam ödeme 7 bin 402 lira 20 kuruş olacak.