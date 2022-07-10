10 Temmuz 2022, Pazar
%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur'lu emekli Temmuz'da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...
Emekli maaşları için zam oranı belli oldu. 4 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni maaşlar hesaplanmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 42.35, memur emeklilerinde yüzde 41.69 oranında artış. Taban aylık için 3.500 TL ücreti ise devreye girdi. Temmuz ayında alacakları güncel maaşlar için hesaplamalar yoğunluk kazandı. Örneğin; maaşı net maaşı 4 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin eline 160 lira ek ödemeyle birlikte 4 bin 160 lira geçiyordu. Bu emeklinin maaşı yüzde 42.35 zamla 5 bin 694 liraya, ek ödemesinin tutarı da 227,76 liraya çıktı. Peki, Temmuz emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Yeni emekli maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 10.07.2022 19:13
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