%42.35 zam hesaplaması netleşti! SSK ve Bağ-Kur’lu emekli Temmuz’da bayram edecek! Yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? İnce ince hesaplandı...

Her ay verilen ve maaşın yüzde 4'ü (3 bin 128 liranın altındaki aylıklar için yüzde 5) oranındaki ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanarak ödenecek.

Örneğin; 5 bin lira maaşı olan emekliye 200 lira da ek ödeme olmak üzere 5 bin 200 lira veriliyordu.

Şimdi, SSK emeklisi ise 7 bin 117 lira 50 kuruşluk yeni maaş üzerinden 284,70 lira ek ödeme verilecek, toplam ödeme 7 bin 402 lira 20 kuruş olacak.