BİM müjdeyi verdi! 5 bin personel alınacak! 2020 BİM market personel alımı şartları nedir? BİM marketlerden dev personel alımı müjdesi geldi. 50 bin kişiye istihdam sağlayan BİM marketlerde 5 bin yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili açıklamanın yapılmasının ardından başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 BİM market personel alımı başvuru şartları nedir? Giriş Tarihi: 07.03.2020 16:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 16:30
BİM marketler hem yurtiçinde hem yurtdışında büyümeye devam ediyor. 50 bini aşkın kişiye iş imkanı sunan BİM marketlerin 8 bin 348 mağazası bulunuyor. BİM marketler geçtiğimiz yıl 3 bin 785 kişiye iş imkanı sağlamıştı. BİM marketlere 5 bin personel alımı daha yapılacak. Peki, 2020 BİM market personel alımı şartları nedir? İşte konu ile ilgili detaylar...
BİM 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK
Milliyet'in haberine göre, geçen yılın sonu itibari ile BİM'in Türkiye'de ve yurt dışında toplam mağaza sayısı 8 bin 348'e ulaştı. Bunların 93'ü farklı bir konseptle açılan FİLE mağazalarından oluşuyor. 2019 yılında 3 bin 785 kişiye yeni iş olanağı sağlayan BİM toplam istihdamını konsolide bazda 51 bin 765 kişiye çıkarttı.
Market zinciri, geçen yıl Fas'ta 55, Mısır'da ise 20 yeni mağaza açtı. Böylece yılı Fas'ta 497, Mısır'da ise 320 mağaza ile kapattı. BİM, bu iki ülkede toplam 4 bin 700 çalışan istihdam ediyor. BİM'in telekom sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL ise geçen yıl 400 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 2 milyonun üzerine çıkarttı. BİM, 2020 yılı hedeflerini ise '5 bin kişiyi istihdam ve 1 milyar TL yatırım' şeklinde açıkladı.
BİM PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?
BİM marketlerin daha önceki yayımladığı ilanlarda en az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları arandığı biliniyor.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır.