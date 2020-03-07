BİM müjdeyi verdi! 5 bin personel alınacak! 2020 BİM market personel alımı şartları nedir?

Market zinciri, geçen yıl Fas'ta 55, Mısır'da ise 20 yeni mağaza açtı. Böylece yılı Fas'ta 497, Mısır'da ise 320 mağaza ile kapattı. BİM, bu iki ülkede toplam 4 bin 700 çalışan istihdam ediyor. BİM'in telekom sektöründeki faaliyetlerini yürüten BİMCELL ise geçen yıl 400 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 2 milyonun üzerine çıkarttı. BİM, 2020 yılı hedeflerini ise '5 bin kişiyi istihdam ve 1 milyar TL yatırım' şeklinde açıkladı.