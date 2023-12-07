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Haberler Galeri Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Altın piyasasındaki dinamikler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuyumcuların son dönemde öne çıkardığı bir alternatif, geleneksel altın yatırım araçlarına alternatif olarak karşımıza çıkıyor: kesme altın. Plaka altının teneke makası ile kesilerek elde edilen kesme altın, yatırımcılara yüksek kar marjları sunan çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu öneri, gram altın ve çeyrek altın gibi yaygın yatırım araçlarına kıyasla kesme altının daha fazla kar potansiyeli sunmasından kaynaklanıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2023 20:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 20:50
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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Türkiye'de altın, uzun süredir yatırımcılar arasında güvenilir ve popüler bir yatırım aracı olarak bilinirken, son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte daha da dikkat çekiyor. Gram altının 2000 TL'ye yaklaşması ve çeyrek altının 3000 TL'nin üzerine çıkması, altın yatırımcılarını etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Bu durum, kuyumcuların da dikkatini çekmiş durumda, zira yatırımcılara altın alımlarında dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyorlar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Son dönemlerde altın piyasasında dikkat çeken bir trend baş gösterdi: Kesme altın. Kuyumcular, artan altın fiyatlarına alternatif olarak, müşterilerine daha erişilebilir bir seçenek sunuyor: Standart altın barlarından kesilerek elde edilen altın parçaları. Bu yeni yaklaşım, hem yatırımcılar hem de altın alıcıları tarafından ilgiyle karşılanıyor.

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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Küçük Yatırımcının Yeni Gözdesi: Kesme Altın

Kuyumcular, "Devir has altın devri" diyerek, altın piyasasındaki bu yeni döneme dikkat çekiyor. Geleneksel altın ürünleri yerine, teneke makası ile kesilen plaka altınların tercih edildiğini belirtiyorlar. Bu yöntemle, ister 10 binlik, ister 5 binlik, isterse de 1000 liralık altın parçaları, şeker tartar gibi tartılarak müşterilere sunuluyor.

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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Kesme Altın: Her Bütçeye Uygun Yatırım

Kuyumcular, kesme altının avantajlarını şu sözlerle ifade ediyor: "Bakın şu küçücük parça 3052 lira, bu parça da 3.98 gram gelerek 7363 TL tuttu. Müşteriler, paketli altın ile kıyasladığında 100 gramda 500 lira tasarruf edebiliyor." Bu durum, kesme altının her bütçeye uygun bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor.

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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Müşterilerin Tercihi Neden Kesme Altın?

Müşteriler, kesme altını tercih etmelerinin nedenini, daha uygun fiyatlı olması ve istedikleri miktarı alabilme esnekliği olarak açıklıyor. Kuyumcular, müşterilerin artık geleneksel altın ürünlerine göre kesme altını daha cazip bulduğunu belirtiyor.