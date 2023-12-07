Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek hepsini tarihe gömecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Altın piyasasındaki dinamikler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuyumcuların son dönemde öne çıkardığı bir alternatif, geleneksel altın yatırım araçlarına alternatif olarak karşımıza çıkıyor: kesme altın. Plaka altının teneke makası ile kesilerek elde edilen kesme altın, yatırımcılara yüksek kar marjları sunan çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu öneri, gram altın ve çeyrek altın gibi yaygın yatırım araçlarına kıyasla kesme altının daha fazla kar potansiyeli sunmasından kaynaklanıyor.