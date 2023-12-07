Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Bu paket öncelikle şunu belirtmemiz lazım geçen yıl yaklaşık her ay 25 metreküplük vatandaşa ücretsiz olarak verilen paketten ayrı bir paket. O zaten 2024 yılının mayıs ayına kadar sıcak su ve ısınmayla ilgili 25 metreküp doğal gaz tüm vatandaşlara devam ediyor.