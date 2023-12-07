07 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber'de anlattı

Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber'de anlattı

Vatandaşlara sunulan doğal gaz destek ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte artırıldı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.12.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 18:54
  • 1
  • 9
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Doğal gaz destek ücreti yeni düzenlemeyle birlikte artırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Peki doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılıyor? Başvuru şartları neler? Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, A Haber'de konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 9
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

Bu paket öncelikle şunu belirtmemiz lazım geçen yıl yaklaşık her ay 25 metreküplük vatandaşa ücretsiz olarak verilen paketten ayrı bir paket. O zaten 2024 yılının mayıs ayına kadar sıcak su ve ısınmayla ilgili 25 metreküp doğal gaz tüm vatandaşlara devam ediyor.

  • 4
  • 9
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

BU PAKET FARKLI

Bu ise Aile ve Sosyal Hzimetler Bakanlığı'nın özellikle gelir seviyesi düşük ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarla ilgili yıllardır sürdürdüğü program. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden belirlenmiş gelir sahibi insanlar bu haktan faydalanabiliyorlar. Başvurabiliyorlar.

  • 5
  • 9
Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber’de anlattı

ORTALAMA YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl bu doğal gaz sosyal yardım programı 900 TL ile 2.500 TL arasında bu hakkı elde eden vatandaşlarımıza veriliyordu. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni yıl için açıkladığı rakamlarla 1.500 TL ile 3.500 TL'ye çıkartıldı. Aslında tabanda baktığımız zaman yaklaşık yüzde 66'lık bir artış. Tavanda bakıldığında yüzde 40'lık bir artış. Ortalama yüzde 50'nin üzerinde bir artış.