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Doğal gaz destek ücreti ne kadar oldu? Şartlar neler? Başvuru nasıl yapılır? Uzman isim A Haber'de anlattı
Vatandaşlara sunulan doğal gaz destek ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte artırıldı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı. Enerji Uzmanı Altuğ Karataş, konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.
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Giriş Tarihi: 07.12.2023 18:52Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 18:54