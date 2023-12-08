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Haberler Galeri Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Altın, uzun süredir güvenli liman ve değer saklama aracı olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geleneksel altın yatırım araçlarının yanı sıra kuyumcuların öne çıkardığı alternatiflerden biri de kesme altın. Plaka altının teneke makası ile kesilerek elde edilen kesme altın, yatırımcılara çekici bir seçenek olarak görülüyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yaygın altın yatırım araçlarına göre daha düşük bir birim maliyetle sahip olma imkanı sunan kesme altın, aynı zamanda daha yüksek kar marjlarına da olanak tanıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 18:18
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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Türkiye'de altın, uzun bir geçmişe dayanan güvenilir bir yatırım aracı olarak kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Ancak son zamanlarda yaşanan fiyat artışları, altını daha da dikkat çekici kılıyor. Gram altının 2000 TL'ye yaklaşması ve çeyrek altının 3000 TL'nin üzerine çıkması, altın yatırımcılarını etkileyen önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu değer artışları, kuyumcuların da dikkatini çekmiş durumda.

KUYUMCULAR YENİ YATIRIM MODELİNİ AÇIKLADI!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Son dönemlerde altın piyasasında dikkat çeken bir trend baş gösterdi: Kesme altın. Kuyumcular, artan altın fiyatlarına alternatif olarak, müşterilerine daha erişilebilir bir seçenek sunuyor: Standart altın barlarından kesilerek elde edilen altın parçaları. Bu yeni yaklaşım, hem yatırımcılar hem de altın alıcıları tarafından ilgiyle karşılanıyor.

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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Küçük Yatırımcının Yeni Gözdesi: Kesme Altın

Kuyumcular, "Devir has altın devri" diyerek, altın piyasasındaki bu yeni döneme dikkat çekiyor. Geleneksel altın ürünleri yerine, teneke makası ile kesilen plaka altınların tercih edildiğini belirtiyorlar. Bu yöntemle, ister 10 binlik, ister 5 binlik, isterse de 1000 liralık altın parçaları, şeker tartar gibi tartılarak müşterilere sunuluyor.

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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Kesme Altın: Her Bütçeye Uygun Yatırım

Kuyumcular, kesme altının avantajlarını şu sözlerle ifade ediyor: "Bakın şu küçücük parça 3052 lira, bu parça da 3.98 gram gelerek 7363 TL tuttu. Müşteriler, paketli altın ile kıyasladığında 100 gramda 500 lira tasarruf edebiliyor." Bu durum, kesme altının her bütçeye uygun bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor.

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Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Müşterilerin Tercihi Neden Kesme Altın?

Müşteriler, kesme altını tercih etmelerinin nedenini, daha uygun fiyatlı olması ve istedikleri miktarı alabilme esnekliği olarak açıklıyor. Kuyumcular, müşterilerin artık geleneksel altın ürünlerine göre kesme altını daha cazip bulduğunu belirtiyor.