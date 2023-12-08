Kuyumcular dev kazanç diyerek açıkladı! Tam, yarım, gram, çeyrek altın tercih edilmeyecek; TL farkına inanamayacaksınız!

Altın, uzun süredir güvenli liman ve değer saklama aracı olarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Geleneksel altın yatırım araçlarının yanı sıra kuyumcuların öne çıkardığı alternatiflerden biri de kesme altın. Plaka altının teneke makası ile kesilerek elde edilen kesme altın, yatırımcılara çekici bir seçenek olarak görülüyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yaygın altın yatırım araçlarına göre daha düşük bir birim maliyetle sahip olma imkanı sunan kesme altın, aynı zamanda daha yüksek kar marjlarına da olanak tanıyor.