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Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı
Son dönemde Türkiye'deki yatırımcılar ve birikim sahipleri, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgilerini artıran cazip faiz oranlarıyla karşı karşıya. 15 Nisan itibarıyla, birçok banka %55'e varan faiz oranlarıyla yatırımcıları cezbetmekte, özellikle TL cinsinden birikimlerini değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:22Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:22