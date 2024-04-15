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Haberler Galeri Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı

Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı

Son dönemde Türkiye'deki yatırımcılar ve birikim sahipleri, vadeli mevduat hesaplarına olan ilgilerini artıran cazip faiz oranlarıyla karşı karşıya. 15 Nisan itibarıyla, birçok banka %55'e varan faiz oranlarıyla yatırımcıları cezbetmekte, özellikle TL cinsinden birikimlerini değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:22
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Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı

Günümüz ekonomik koşullarında, vadeli mevduat hesapları yatırımcılar için hala önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Yüksek faiz oranları, TL cinsinden birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için çekici bir fırsat sunuyor. Ancak, bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için doğru planlama ve bilinçli kararlar önem taşıyor. İşte banka banka 600.000 TL'nin 32 günlük getirisi...

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Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı

ING

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 27.409,84 TL

Vade Sonu Tutar: 627.409,84 TL

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Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %56

Net Kazanç: 27.908,2 TL

Vade Sonu Tutar: 627.908,2 TL

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Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %55

Net Kazanç: 27.409,84 TL

Vade Sonu Tutar: 627.409,84 TL

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Kuruşu Kuruşuna Aylık 27.908,2 TL Hesapta: Mevduat Faizi 32 Günlük Getirisi Sıçradı

ON

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 26.911,48 TL

Vade Sonu Tutar: 626.911,48 TL